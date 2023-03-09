اقتصاد

«بيتك»: لا أثر مالي نتيجة تسليم مجمّع المثنى إلى «المالية»

منذ ساعتين
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أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» في إفصاح منشور على موقع بورصة الكويت بشأن تسليم مجمّع المثنى إلى وزارة المالية أنه صدر حكم محكمة التمييز بتاريخ 23 نوفمبر 2022 برفض الطعن المقام من بيتك وشركة الإنماء العقارية على حكم محكمة الاستئناف الصادر في تاريخ 23 سبتمبر 2012، حيث قضت المحكمة بقبول الطعنين المقدمين من بيتك وشركة الإنماء العقارية شكلاً ورفضهما موضوعاً والزامهما بالمصروفات.

وأضاف «بيتك» انه قام بتسليم مجمّع المثنى إلى وزارة المالية في تاريخ 21 فبراير 2023، مؤكداً أنه لا يوجد أثر مالي نتيجة تسليم المجمّع، حيث قام «بيتك» بتجنيب الإيرادات من المجمّع في حسابات معلّقة منذ انتهاء العقد.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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