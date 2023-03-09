خليل الصالح يدعو الحكومة إلى تمكين المرأة 

دعا رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل النائب خليل الصالح، الحكومة إلى التحرك جديا لتمكين المرأة وتطوير وتفعيل القوانين المتعلقة بحقوقها وتحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية.

وأكد الصالح في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ” إن عطاء المرأة الكويتية مشهود في المجالات كافة والقطاعات، بداية من رعاية النشء وانتهاء بشراكتها الجوهرية في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والاقتصادية والثقافية”، مشددا على أن المسؤولية مضاعفة على السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعظيم دور المرأة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الصالح على أهمية الدفع بالمقترحات التي تعزز مكانة المرأة وتحميها ، مشيرا إلى أن لجنة المرأة والأسرة شرعت في دراسة قضايا المرأة بهدف الخروج بحلول حاسمة لها، وأحالت أول تقاريرها إلى المجلس متضمنا أوجه الخلل في تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري.

وانتقد الصالح التقاعس الحكومي في تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري وإنشاء مراكز إيواء المعنفات، مشيرا إلى أن القانون صدر في العام 2020 وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية له، وهذا التقاعس يحمل الحكومة مسؤولية كبيرة خصوصا في ظل تزايد قضايا العنف ضد المرأة.