اقتصاد

«سفن» تحقق 5.6 مليون دينار أرباحاً صافية في 2022 

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) تحقيق 6ر5 مليون دينار كويتي (نحو 9ر16 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في 2022 مقارنة مع 3ر6 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار) في 2021 بتراجع نسبته 7ر11 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الخميس إن ربحية السهم في 2022 بلغت 2ر31 فلس مقارنة مع 3ر35 فلس في 2021 متراجعة بنحو 7ر11 في المئة.

وذكرت أن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 20 فلسا عن العام الماضي بإجمالي 6ر3 مليون دينار (نحو 11 مليون دولار).

وأسست الشركة عام 1974 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 22 مليون دينار (نحو 6ر66 مليون دولار) وتعمل في بناء وإصلاح السفن والقيام بالأعمال البحرية والصناعية والتركيبات وصيانة المنشآت الصناعية والممرات المائية والموانئ.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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