اقتصاد

«صندوق التنمية»: لا صحة لما يثار بشأن تنفيذ مشاريع سكنية في البحرين

منذ ساعتين
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(كونا) – أصدر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بياناً توضيحياً بشأن ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول تنفيذه لـ40 ألف وحدة سكنية في مملكة البحرين.

وقال «الصندوق» إن «ما ذُكر في المقطع المتداول عار عن الصحة وذلك لسببين أولهما أن (الصندوق الكويتي) جهة تمويلية وإشرافية وهي بالتالي لا تقوم بتنفيذ المشاريع علاوة على ذلك فإن الصندوق لا يعمل في القطاع الإسكاني».

وأضاف أنه «بالإشارة إلى ما أثير في المقطع المتداول فإن البرنامج الإسكاني المشار إليه يخص التزام دولة الكويت تجاه مملكة البحرين، بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين، حيث التزمت دولة الكويت بتمويل عدة قطاعات حيوية في المملكة مع الأشقاء الخليجيين وقد أوكل للصندوق بإدارة هذا الالتزام». 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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