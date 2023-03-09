مجلس الأمة

عالية الخالد تسأل عن قبول طالبات ضباط الاختصاص بمعهد الهيئة المساندة

منذ 3 ساعات
0 3 دقيقة واحدة

• استفسرت عن معايير قبول الطالبات.. وعدد المرفوضات وأسباب رفضهن

وجّهت النائبة عالية الخالد سؤالاً برلالمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن قبول طالبات ضباط الاختصاص بمعهد الهيئة المساندة التابعة لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.

نصّ السؤال على التالي:

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن قبول طالبات ضباط الاختصاص بمعهد الهيئة المساندة (الشرطة النسائية) التابعة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم بلغ عدد المتقدمات المستوفيات للشروط المحددة في الإعلان عن دورة ضباط الاختصاص رقم 13؟ وما العدد المطلوب للدورة؟

2- كم بلغ عدد المرفوضات، وما أسباب الرفض وفق اللجان المختصة؟

3- ما معايير قبول الطالبات؟

4- هل فُتح باب التظلمات للطالبات اللاتي لم يُقبلن من المستوفيات للشروط؟

5- ما معايير ومقاييس رفض أو قبول المتقدمات داخل اللجنة؟ وما الوقت المخصص للمقابلة الشخصية؟

منذ 3 ساعات
0 3 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

السيرة الذاتية للفائزين بعضوية مجلس الأمة  2022 عن الدائرة الانتخابية الثانية

سبتمبر 30, 2022

حمدان العازمي يسأل جميع الوزراء عن سبب تأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية

أكتوبر 23, 2022

5 نواب يقترحون تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة

منذ 3 أسابيع

الكندري: لا مبرر للعجلة في تشكيل الحكومة

أكتوبر 6, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى