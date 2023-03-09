عالية الخالد تسأل عن قبول طالبات ضباط الاختصاص بمعهد الهيئة المساندة

• استفسرت عن معايير قبول الطالبات.. وعدد المرفوضات وأسباب رفضهن

وجّهت النائبة عالية الخالد سؤالاً برلالمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بشأن قبول طالبات ضباط الاختصاص بمعهد الهيئة المساندة التابعة لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.

نصّ السؤال على التالي:

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى بشأن قبول طالبات ضباط الاختصاص بمعهد الهيئة المساندة (الشرطة النسائية) التابعة لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم بلغ عدد المتقدمات المستوفيات للشروط المحددة في الإعلان عن دورة ضباط الاختصاص رقم 13؟ وما العدد المطلوب للدورة؟

2- كم بلغ عدد المرفوضات، وما أسباب الرفض وفق اللجان المختصة؟

3- ما معايير قبول الطالبات؟

4- هل فُتح باب التظلمات للطالبات اللاتي لم يُقبلن من المستوفيات للشروط؟

5- ما معايير ومقاييس رفض أو قبول المتقدمات داخل اللجنة؟ وما الوقت المخصص للمقابلة الشخصية؟