«معرض الكويت الدولي»: أكثر من 140 شركة محلية ودولية تشارك بمعرض «الغذاء والأواني الرمضاني»

(كونا) – قالت شركة معرض الكويت الدولي إن معرض «الغذاء والاواني الرمضاني» الذي انطلق اليوم الخميس يشارك فيه أكثر من 140 شركة محلية ودولية ووكالات عالمية تحت سقف واحد لتقديم أفضل المنتجات والعروض تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ويستمر حتى 22 مارس الجاري.

وأوضحت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم لـ «كونا» إن الحدث يعد من أهم المعارض للتجهيزات الرمضانية في البلاد إذ تشارك فيه كبرى الشركات المحلية والدولية من السعودية والبحرين وعمان واليمن وسوريا ومصر والأردن وفلسطين ولبنان وتونس وتركيا يقدمون خلاله منتجات شاملة من الأطعمة المختلفة ومستلزمات السفرة والمطبخ من الاواني المنزلية.

وأكدت الدهيم أهمية المعرض الذي يقام في دولة الكويت سنويا ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين ويتميز بإقبال كبير ويتزامن موعده مع نشاط الحركة الشرائية والتسويقية الحاصلة قبل شهر رمضان المبارك.

وقالت «لقد اضحى المعرض الذي يظهر حجم الشركات المشاركة فيه وعدد زواره عظم المكانة التي وصل إليها حتى بات نجاحه حديث المهتمين في المجتمع كحدث ومعرض خاص مميز يلبي احتياجات ويخدم شريحة من الجمهور».

وأعربت عن سعادتها لهذا الحدث بحلته الجديدة مبينة حرص شركة معرض الكويت الدولي على اقامته واحتضان فعالياته دوريا على أرض المعارض الدولية كل عام متوقعة أن تصل أعداد الزوار إلى حوالي ال90 ألف زائر.

وأفادت بأن مسؤولي الشركة يسعون دائما لتقديم معارض عالية الجودة وتزويد العارضين بمنصة فعالة بمعايير عالية لتمكين الشركات المشاركة في المعارض من الوصول الى غايتهم وتحقيق أهدافهم مع تلبية الاحتياجات الرئيسية لزواره.