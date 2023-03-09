وزير الخارجية السعودي: مستعدون للوساطة لحل الأزمة الروسية – الأوكرانية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن المملكة تنسق عن كثب مع روسيا بشأن أسواق الطاقة وأنها ملتزمة باتفاق مجموعة أوبك+ بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وشدد على أن القاء يعكس أهمية العلاقات مع روسيا، وعلى أن البحث مع لافروف دار حول الأزمة في أوكرانيا وسبل الحل، مضيفا أنه أكد استعداد السعودية للوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.

وأشار إلى أن السعودية تحرص على استقرار سوق الطاقة العالمي، وإلى أن المملكة تسعى لإطلاق حوار يمني – يمني لإنهاء الصراع.

ومن جهته، قال لافروف، إن السعودية ودولا أخرى سهلت عمليات تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا.

وثمن لافروف جهود السعودية لتسوية الأزمة في اليمن، قائلا إن الحل السياسي هو الأفضل لكل القضايا العالمية.

وأشار أيضا إلى أنه ناقش مع بن فرحان كيفية الحفاظ على التوازن بسوق النفط العالمية، وأكد على التنسيق الوثيق بين المملكة وروسيا بشأن أسواق الطاقة.