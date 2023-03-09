7 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. اليوم الخميس

تعقد 7 لجان اجتماعاتها اليوم الخميس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، مناقشة التحقيق في العقدين بحضور رئيس قطاع الفتوى فؤاد جاسم الماجد.

وتناقش لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي تكليف المجلس للجنة بحث مشاريع نقطة الارتباط المركزية المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، والهيئة العامة للبيئة، وديوان المحاسبة.

وتعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل اجتماعاً لمناقشة تكليف المجلس للجنة ببحث موضوع تطوير العمل في القطاع التعاوني في عدة نواحي منها تكويت الوظائف، ودعم المنتجات والصناعات الوطنية، والتوسع في إنشاء وتشغيل الجمعيات التعاونية لتشمل كافة مناطق الكويت.

ويحضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الكويتي للمزارعين، وجمعية والمشروعات الصغيرة، واتحاد الصناعات الكويتية.

وتناقش لجنة حقوق الإنسان، الالتماس المقدم إلى اللجنة المتعلق بموضوع وضع مجموعة من المواطنين في قوائم مكافحة الإرهاب الاحترازية في مجلس الأمن دون وجود قضايا جنائية بحقهم داخل وخارج الكويت.

كما تناقش الالتماس المقدم إلى اللجنة المتعلق بموضوع إجبار الناس على التطعيم ضد فيروس كورونا والأضرار التي تسبب بها.

وتعقد لجنة غير محددي الجنسية اجتماعاً لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وبند ما يستجد من أعمال.

وتستكمل لجنة التحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش، مناقشة التحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية – جهاز أمن الدولة.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة، وكذلك المعاهد التطبيقية والأكاديمية العلمية والفنية والتي من ضمنها أكاديمية الفنون للعلوم الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى متابعة البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية.

وستناقش اللجنة استناداً إلى التكليف أعلاه معايير إعداد اختبارات القبول في الوظائف بمختلف الجهات والهيئات الحكومية من قبل الجامعة، والآلية المتبعة في هذا الشأن، بحضور ممثلين عن جامعة الكويت.