إعلامي مصري يدعو المصريين لأكل لحوم الحمير والأحصنة في ظل غلاء الأسعار

أثار إعلامي مصري حالة من الجدل، بعد دعوته المواطنين لأكل لحوم الأحصنة والحمير، في ظل غلاء كبير لأسعار لحوم الماشية والدجاج.

وطالب الإعلامي المصري تامر أمين، بتقنين تناول لحوم الأحصنة والحمير بشكل رسمي في ظل غلاء اللحوم الأخرى التي يتناولها المواطنون.

وقال أمين، خلال حلقة تليفزيونية، تعليقا على ضبط باكستاني لبيعه لحوم الأحصنة في محافظة الدقهلية المصرية: «لحم الخيول والحمير يُباع ويؤكل في دول كثيرة من العالم ومنها المتقدمة، ولحم الحصان من الأطباق الغالية جدًا في باريس، ويقولون إنه صحي جدًا وآمن».

وأضاف: «أعتقد أنه لا يوجد شيء في الشرع والدين يمنع أكل لحم الخيول والحمير، بعيدا عن لحم الخنزير عند المسلمين»، متسائلا: «من الناحية الغذائية والعلمية، هل لحوم الخيول والحمير آمنة؟».

تصريحات تامر أمين خلقت حالة من السخرية والجدل عبر مواقع التواصل، حيث اعتبر متابعون أن تصريحاته تنطوي على إساءة للشعب المصري وتنم عن احتقار للمواطنين، بينما طالبه آخرون بأن يكون قدوة ويتناول لحوم الحمير.