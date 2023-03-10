إيلون ماسك يفقد 6 مليارات دولار من ثروته مع تراجع سهم «تسلا»

تراجعت ثروة “إيلون ماسك” بنحو 6 مليارات دولار، متأثرة بشكل أساسي بانخفاض سهم شركة “تسلا” والذي يتعرض لضغوط على جهات عدة.

وبحسب بيانات “بلومبيرغ” انخفضت ثروة “ماسك” بمقدار 5.89 مليار دولار إلى 165 مليار دولار، تضعه في المركز الثاني بقائمة أغنى مليارديرات العالم خلف “برنارد أرنو”، الذي يمتلك الآن 187 مليار دولار.

وتراجعت ثروة “ماسك” بثبات منذ نهاية فبراير، عندما استعاد لقب أغنى رجل في العالم بثروة تتجاوز 187 مليار دولار، ومع ذلك، فإن ثروته لا تزال مرتفعة منذ بداية هذا العام وحتى الآن بأكثر من 27 مليار دولار.

وخلال جلسة الخميس في بورصة نيويورك، تراجع سهم شركة “تسلا” بنسبة 5% إلى 172.92 دولار، وبأكثر من 12% هذا الأسبوع.

وتأتي الضغوط على السهم وسط تحقيقات في الولايات المتحدة حول حادث تحطم سيارة “تسلا” تسبب في وفاة سائقها وإصابة آخرين، وأيضًا بعد خفض بنك “بيرنبرغ” توصيته للسهم.