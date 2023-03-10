استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن شمال الضفة الغربية

(كونا) – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي شمال الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان الهيئة العامة للشؤون المدنية ابلغتها باستشهاد عبدالكريم الشيخ (21 عاما) عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية ان الشيخ من قرية (سنيريا) جنوب مدينة (قلقيلية) واستشهد بالقرب من مستوطنة (معاليه شمرون) المقامة على أراضي المدينة مشيرة الى ان قوات الاحتلال احتجزت الجثمان.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال القرية وفتشت منزل عائلة الشهيد فيما زعمت مصادر بالاحتلال الإسرائيلي انه كان يحمل سكينا.

ويأتي هذا بعد ساعات من تنفيذ فلسطيني عملية إطلاق نار في (تل ابيب) اسفرت عن إصابة ثلاثة إسرائيليين بجروح اثنان منهم في حال خطيرة.

ودهمت قوة من جيش الاحتلال منزل عائلة معتز الخواجا منفذ العملية واعتقلت والده بعد ان حققت مع افراد عائلته وأجرت مسحا للمنزل الكائن في بلدة (نعلين) غرب (رام الله) تمهيدا لهدمه ضمن سياسة متبعة منذ الاحتلال يعتبرها الفلسطينيون عقابا جماعيا.

وأغلق الشبان مداخل البلدة بالحجارة والاطارات المشتعلة لإعاقة مركبات الاحتلال ودارت مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق بالغاز.