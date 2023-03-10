اقتصاد

استقرار أسعار الذهب مع ترقب تقرير الوظائف الأميركي

منذ ساعتين
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة الجمعة وسط ترقب المستثمرين لبيانات التوظيف الأمريكية لتقييم المسار المحتمل لتشديد سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. 

وينصب اهتمام المستثمرين على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن يظهر إضافة الاقتصاد 225 ألف وظيفة خلال فبراير. 

واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل عند 1836.60 دولار للأوقية، في تمام الساعة  10:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.16% عند 1833.91 دولار للأوقية. 

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو بنسبة 0.50% إلى 20.07 دولار للأوقية، و هبط السعر الفوري للبلاتين 1.05% عند 938.49 دولار، وتراجع سعر البلاديوم 0.82% إلى 1383.68 دولار. 

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة طفيفة 0.15% إلى 105.15 نقطة. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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