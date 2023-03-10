الاتحاد البرلماني الدولي يعقد مؤتمره الـ 146 في البحرين بمشاركة الشعبة البرلمانية الكويتية 

تنطلق في العاصمة البحرينية المنامة، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 146، والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم للاتحاد والاجتماعات ذات الصلة خلال الفترة من 11 – 15 مارس الجاري.

ويشارك في المؤتمر وفد برلماني كويتي برئاسة وكيل الشعبة البرلمانية النائب ثامر السويط وعضوية كل من أمين سر الشعبة النائب د. محمد المهّان وأمين صندوق الشعبة النائب حمد العبيد، والنواب خالد الطمار ود. جنان بوشهري

ويتركز الموضوع العام للمؤتمر حول (تعزيز التعايش السلمي .. والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب).

ويحضر الاجتماعات بصفة عضو مشارك أو مراقب، ممثلو العديد من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى المختصة كالصليب الأحمر الدولي، والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية الإقليمية، ومن بينها الاتحاد البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، واتحاد برلمانات أمريكا اللاتينية، والبرلمان الأوروبي وغيرها.

وتجتمع على هامش أعمال الجمعية العامة جميع الهيئات التشريعية للاتحاد البرلماني الدولي بما في ذلك المجلس الحاكم، واللجنة التنفيذية واللجان الدائمة، واللجنة الفرعية للتمويل، والفريق العامل المعني بالشفافية والمساءلة والانفتاح، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء.

وتعقد اجتماعات للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، والفريق الاستشاري الرفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ولجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني.

كما تعقد اجتماعات للفريق الاستشاري المعني بالصحة، وفريق العمل التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للحرب الروسية الأوكرانية، ومجموعة العمل حول العلم والتكنولوجيا بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب.

وتوفر المناقشة العامة منبراً للمندوبين للتشاور وتبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني لدعم الديمقراطية وتعزيزها حول العالم.

ويعد الاتحاد البرلماني الدولي منظمة دولية للبرلمانات الوطنية مقرها جنيف، أنشئ عام 1889، ويضم 179 برلمانا وطنيا عضوا بصفة أساسية و13 هيئة برلمانية إقليمية منتسبة.

وركز الاتحاد في بداية نشأته على التحكيم في النزاعات الدولية ثم تطور دوره مع مرور السنوات ليشمل تعزيز الديمقراطية وتحقيق السلام والتعاون بين الشعوب وتشجيع الحوار البرلماني الدولي.

ويتشكل الاتحاد من أجهزة عدة مثل الجمعية العامة والمجلس الحاكم واللجنة التنفيذية والأمانة العامة.

وتجتمع الجمعية مرتين كل عام، وتتكون من برلمانيين يمثلون أعضاء الاتحاد، وتساعد الجمعية في أعمالها اللجان الدائمة التي يحدد مجلس الإدارة عددها واختصاصاتها.

ويعمل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والتنمية المستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني.

كما يعمل الاتحاد على تعزيز وصول المرأة إلى البرلمان وتعزيز مدخلاتها في صنع السياسات كما يدعم النساء الأعضاء في البرلمانات في أعمالهن، عن طريق تزويدهن بالمساعدة التقنية والتدريب.

ويشجع الاتحاد الاتصالات بين البرلمانات، والبرلمانيين، في جميع البلدان، والتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما ينظر في المسائل ذات الاهتمام الدولي، ويُبدي رأيه في هذه القضايا بُغية تشجيع البرلمانات، وأعضائها على التقدم بمبادرات.

ويساهم الاتحاد في الدفاع عن حقوق الإنسان، والنهوض بها نظرا لما لها من أهمية عالمية، ولأن احترامها يعد عاملا أساسيا لإرساء الديمقراطية البرلمانية والتنمية، ويساهم في معرفة أفضل، لعمل المؤسسات النيابية ولتعزيز وتنمية أساليب عملها.

ويشارك الاتحاد البرلماني الدولي، الأمم المتحدة في أهدافها ويؤيد جهودها ويتعاون تعاونا وثيقا معها، كما يتعاون مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تستلهم المثل نفسها.

وتولى رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي 4 شخصيات عربية هي عبدالرحمن عبد النبي من تونس (1967-1968)، عز الدين السيد من السودان (1983-1985)، وأحمد فتحي سرور من مصر (1994-1997)، وعبدالواحد الراضي من المغرب (2011-2014).

ويتولى رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي البرتغالي دوراتي باتشيكو وهو الرئيس الثلاثون للاتحاد.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي عقد دورته الأخيرة الـ 145 في كيغالي عاصمة رواندا خلال الفترة من 11-15 أكتوبر 2022.