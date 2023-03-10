(كونا) – أظهرت بيانات نشرتها هيئة التجارة الخارجية البلجيكية اليوم الجمعة أن التجارة بين بلجيكا وروسيا لم تتراجع رغم العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

وذكرت البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء البلجيكية أن الشركات البلجيكية صدرت العام الماضي إلى روسيا سلعا بقيمة 3.6 مليارات يورو واستوردت منها في المقابل بأكثر من 12.8 مليار يورو.

وأوضحت أن قيمة الواردات من روسيا وصلت إلى حد أقصى تاريخي عند 64.4 بالمئة وهو ما يفسره ارتفاع أسعار الغاز والزيادة الكبيرة في واردات الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء زيبروغ البلجيكي.

وانخفض إجمالي الصادرات البلجيكية إلى روسيا بشكل طفيف في عام 2022 لكن القطاعات الرئيسية الثلاثة سجلت أرقاما إيجابية فيما زادت صادرات المواد الكيميائية الحيوية خاصة الأدوية واللقاحات بنسبة 22 بالمئة.