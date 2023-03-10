الكونغرس الأمريكي يمرر مشروع قانون لرفع السرية عن مصدر «كورونا»

(كونا) – مرر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع الجمعة مشروع قانون يطالب مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينس برفع السرية عن المصدر الذي جاء منه فيروس كورونا المستجد في ظل وجود تقارير بإمكانية أن يكون الفيروس قد أنتج من طرف أحد المختبرات في الصين.

وسيتم إرسال مشروع القانون الذي سبق أن مرر أيضا بالإجماع في مجلس الشيوخ إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا لكن البيت الأبيض لم يوضح بعد ما إذا كان بايدن سيوقع على مشروع القانون.

يأتي تمرير مشروع القانون بعد فترة وجيزة من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن وزارة الطاقة توصلت إلى أن لديها ثقة منخفضة بأن الفيروس مصدره على الأرجح أحد المختبرات الصينية.