دوليات

الكونغرس الأمريكي يمرر مشروع قانون لرفع السرية عن مصدر «كورونا»

منذ 4 ساعات
0 2 أقل من دقيقة

(كونا) – مرر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع الجمعة مشروع قانون يطالب مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينس برفع السرية عن المصدر الذي جاء منه فيروس كورونا المستجد في ظل وجود تقارير بإمكانية أن يكون الفيروس قد أنتج من طرف أحد المختبرات في الصين.
وسيتم إرسال مشروع القانون الذي سبق أن مرر أيضا بالإجماع في مجلس الشيوخ إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونا لكن البيت الأبيض لم يوضح بعد ما إذا كان بايدن سيوقع على مشروع القانون.
يأتي تمرير مشروع القانون بعد فترة وجيزة من تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن وزارة الطاقة توصلت إلى أن لديها ثقة منخفضة بأن الفيروس مصدره على الأرجح أحد المختبرات الصينية.

منذ 4 ساعات
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

السعودية تحتفل غداً بذكرى «يوم التأسيس»

منذ 3 أسابيع

الأول في دولة عربية.. افتتاح كنيس يهودي في حرم جامعي بالمغرب

نوفمبر 5, 2022

ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان روسيا عن خطة لخفض إنتاجها

منذ 4 أسابيع

سفارة أوكرانيا في مدريد تتلقى طرداً دموياً

ديسمبر 2, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى