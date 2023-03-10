المطر لوزيرة الأشغال: ممكن تأمرين بتسكير الحفر على الطرق بشكل سريع؟

طالب النائب د. حمد المطر وزيرة الأشغال أماني بوقماز بمعالجة الحفر في شواره وطرق الكويت بشكل سريع .

وقال المطر في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر «وزيرة الأشغال بعد أن اجتمعتي مع سفارات (٧) دول لصيانة الطرق !!! ممكن تأمرين أجهزة الوزارة العظيمة بتسكير الحفر في طرق المناطق بشكل سريع وبدون تباطؤ».

وكانت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز قد بحثت مع ممثلي عدد من سفارات الدول الصديقة في البلاد المساهمة والدخول في صيانة الطرق والعمل على التعاون مع الجهات الرسمية.

وأوضحت انه تم طلب ترشيح الشركات من خلال القنوات الدبلوماسية لتأهيلها والدخول في المناقصات المتعلقة بصيانة الطرق والشوارع مضيفة ان “دخول تكنولوجيا جديدة في العمل المتعلق باصلاحات الطرق مرحب به ونتمنى الاطلاع عليه”.