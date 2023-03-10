اقتصاد

بنك اليابان المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة تبلغ سالب 1ر0 بالمئة مع الحفاظ على العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند مستويات بين صفر بالمئة و5ر0 بالمئة.

وقال البنك في بيان إنه بينما يراقب وقع تداعيات (كوفيد 19) عن كثب في الوقت الحالي فإنه سيدعم عمليات التمويل لاسيما الخاصة بالشركات بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية.

وشدد البنك على أنه “لن يتردد في اتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.. أسعار الفائدة الطويلة الأجل ستظل عند مستوياتها الحالية أو أدنى”.

وفي الوقت نفسه قال البنك إنه من المرجح أن يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات (كوفيد 19) قريبا رغم أنه من المتوقع أن يتعرض لضغط هبوطي ناجم عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتباطؤ في الاقتصادات الخارجية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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