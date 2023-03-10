تزكية د. جنان بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي

زكت المجموعة الجيوسياسية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي النائبة د. جنان بوشهري لعضوية مكتب منتدى النساء البرلمانيات في الاتحاد ممثلة للمجموعة العربية في المقعد المخصص لها في الاتحاد.

ونجح وفد الشعبة البرلمانية برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط في حشد التأييد العربي لتزكية بوشهري للمنصب لما تتمتع به المرأة الكويتية من ريادة في جميع المستويات.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي العربي الذي عقد برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وبمشاركة الوفد الكويتي على هامش المؤتمر الـ146 لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد في البحرين.

وستمثل بوشهري المجموعة العربية في مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة الجديدة حيث تحظى المجموعة العربية بمقعدين في المكتب وفقا لنظام الكوتا.

وكانت المجموعة الجيوسياسية الخليجية زكت خلال اجتماعها التنسيقي اليوم بوشهري لعضوية المكتب بعد طلب الوفد الكويتي.