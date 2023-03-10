دوليات

حسن نصرالله: التقارب السعودي الإيراني.. لمصلحة شعوب المنطقة

منذ ساعتين
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أكد أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن التقارب السعودي الإيراني لن يكون على حساب شعوب المنطقة، وإنما لمصلحتها.
وقال نصر الله في كلمة مساء الجمعة، إن توقيع اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران تحوّل جيد.
وأضاف أنه في حال سار التقارب السعودي الإيراني في المسار الطبيعي فيمكن أن يفتح آفاقا في المنطقة وفي لبنان أيضا.
وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، التي قطعت العام 2016.
وبحسب بيان ثلاثي، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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