دراسات سعودية: تعدد الزوجات يُعرض الزوج لأمراض خطيرة

كشفت دراسات سعودية عن أضرار خطيرة نتجت عن تعدد الزوجات، خصوصاً في مجتمع المملكة.

ووفقاً لصحيفة “عكاظ” فإن عدة دراسات بالسعودية كشفت عن مخاطر عدة أنتجها تعدد الزوجات، منها دراسة “تعدد الزوجات وخطر الإصابة بمرض الشريان التاجي لدى الرجال الذين يخضعون لتصوير الأوعية الدموية: دراسة قائمة على الملاحظة”.

وتشير الدراسة إلى أن تعدد الزوجات “رفع نسبة إصابة الزوج بأمراض القلب والشرايين الخطيرة CAD, MVD, LMD بأربعة أضعاف”، مشيرة إلى أن حدة أمراض القلب “تزيد بزيادة عدد الزوجات بسبب التوتر والضغوط، بينما الزواج بواحدة يخفض فرص الإصابة بأمراض القلب”.

أما الدراسة الثانية، التي عنونت بـ”تعدد الزوجات وأثره على الصحة/ السعادة النفسية للأزواج”، فقد وجدت أن الرجال المعددين عانوا بنسبة أكبر من “العديد من المشاكل النفسية والتوتر، الاكتئاب، الهوس، الوسواس القهري، الشك المرضي، أمراض نفسية جسدية، وأمراض جسدية سببها نفسي، واللامبالاة، صعوبة العمل”.

وأوضحت أن المتزوجين المعددين وصفوا وضعهم العائلي بأنه “مليء بالمشاكل، وأن الزواج غير مرضٍ وعلاقاتهم بأولادهم أكثر صعوبة بنسبة أكبر من المتزوجين بواحدة، وبسبب كرب الزوجة من التعدد تهمل أولادها”.

دراسة ثالثة أشارت إلى أن أبناء المعددين “يعانون بنسبة أكبر من الأمراض العقلية ولديهم علاقة عدائية تجاه الأب ويفتقرون لدور الأب وللتناغم الأسري”، فيما أظهرت دراسة رابعة “معاناة أبناء المعددين من ضعف التحصيل الدراسي، مشاكل سلوكية ونفسية، الاكتئاب، الاضطهاد، التنمر، الإهمال، عدم عدل الأب بالمعاملة، وانخفاض دخل العائلة”.

وفي دراسة أعدها الباحث محمد الشرفي، لفتت إلى أن أبناء المعددين أصيبوا “بمشاكل عقلية ونفسية وسلوكية واجتماعية وجنوح وعنف وعدوانية واكتئاب وعقدة دونية، وانخفاض التحصيل الدراسي، وواجهوا صعوبات تعليمية، وانخفض مستوى ذكائهم كلما زاد عدد الزوجات”.

وأرجعت الدراسة سبب ذلك “ربما لتعثر تطور أدمغتهم لإصابتهم بالأمراض العقلية نتيجة كربهم من التعدد، وانخفاض الموارد الموجهة للأبناء، وغياب دور الأب”.

وتشير الدراسات السعودية إلى أن التعدد “نتج عنه تورط المراهقين بالعنف والإدمان والمحرمات الجنسية بسبب غياب دور الأب، وغضب تجاه الحياة، التنمر، الاضطهاد وانخفاض دخل العائلة”.