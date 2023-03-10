لبنان يرحب باستئناف العلاقات السعودية – الإيرانية

(كونا) – رحب لبنان اليوم الجمعة بالبيان الثلاثي الصيني – السعودي – الإيراني حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وقال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريق الاعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب في بيان إن اتفاق كل من السعودية وإيران وإعادة فتح سفارتيهما في البلدين سيترك أثره الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة المقبلة.

وأشار بوحبيب إلى “أن لبنان لطالما دفع في تاريخه وحاضره أثمان الخلافات الإقليمية ويأمل أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الإيجابي البناء الذي سيعود حتما على دول المنطقة وشعوبها والعالم بالمنفعة”.

ودعا إلى الإستفادة من هذه الفرصة من أجل الخوض في حوار عربي – إيراني على قاعدة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وأفضل علاقات حسن الجوار.

وصدر بيان ثلاثي مشترك لكل من السعودية وإيران والصين في وقت سابق اليوم الجمعة أشار إلى أن السعودية وإيران توصلتا إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة شهرين كحد أقصى.