اقتصاد

أسعار النفط تهبط 3% في أسبوع وسط مخاوف رفع الفائدة

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ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% في تعاملات، الجمعة، بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأميركية إلا أن الخامين القياسيين تراجعا أكثر من 3% على أساس أسبوعي على خلفية التوتر الناجم عن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وارتفع خام برنت 1.19 دولار بما يعادل حوالي 1.5% إلى 82.78 دولار للبرميل، فيما انخفض 3.5% في إجمالي الأسبوع الماضي .
وزاد خام غرب تكساس الوسيط 96 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 76.68 دولار للبرميل، لكنه تراجع 3.7% خلال الأسبوع.
وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على آفاق النمو العالمي، ودفعت كلا الخامين للانخفاض هذا الأسبوع.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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