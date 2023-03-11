أمنيات

«الداخلية»: ضبط أشخاص قاموا بأعمال رعونة واستهتار على طريق الوفرة

منذ 52 دقيقة
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الإدارة العامة للمرور تمكنوا من ضبط المركبات التي قامت بأعمال الرعونة والاستهتار على طريق الوفرة أمس الجمعة، عقب هطول الأمطار معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وكان مقطع فيديو قد انتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بواقعة الاستهتار والرعونة، وعلى الفور تحرك رجال الأمن وتمكنوا من ضبط المركبات وحجزها بجراج المرور وأحال قائديها إلى نظارة المرور لارتكابهم مخالفة جسيمة.
وأهابت الإدارة بالأخوة المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ الفوري عن كافة الظواهر السلبية التي تمثل مخالفة للقانون، داعية الجميع إلى الالتزام بقواعد وقوانين المرور حماية للأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

منذ 52 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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