بايدن يتخلى عن ألوان اختارها ترامب للطائرة الرئاسية

كشفت القوات الجوية الأميركية عن ألوان جديدة للطائرة الرئاسية التي يستخدمها رئيس الولايات المتحدة، مؤكدةً أنّ جو بايدن تخلى عن ألوان اختارها سلفه دونالد ترامب.

واختار بايدن اللونين الأزرق الفاتح والأبيض الكلاسيكيين اللذين اختارهما جون كينيدي قبل أكثر من ستة عقود، لطائرتين قيد الإنشاء.

أراد دونالد ترامب الذي غادر منصبه في كانون الثاني/يناير 2021، تغيير ألوان الطائرتين المستقبليتين، مختاراً الأحمر والأبيض والأزرق الداكن. وعرض على طاولة في المكتب البيضاوي نموذجاً لطائرة بهذه الألوان.

وأراد ترامب وضع خط أحمر في منتصف الطائرة وطلاء جزئها السفلي بالأزرق الغامق، في إشارة إلى العلم الأميركي.

وطرحت الألوان الجديدة مشكلات فنية للمهندسين، وتوقع بيان لسلاح الجو الجمعة حصول تأخيرات وإجراء تجارب لتحقيق درجة اللون الأزرق الداكن المطلوبة.

ولكن بعد تخلي بايدن عن ألوان ترامب، ستشبه طائرة “إير فورس وان” الجديدة، الطائرة الحالية، على الرغم من أنّ اللون الأزرق سيكون “أحدث قليلاً” ولن يكون هناك معدن مصقول على جسم الطائرة لأن “غطاء الطائرات التجارية الحديثة لا يسمح بذلك”.

ويُستخدم مصطلح “إير فورس وان” للإشارة إلى طائرتين رئاسيتين مختلفتين.

وعلى متن الطائرة، يمكن أن يمارس الرئيس كل صلاحياته أثناء وجوده في الجو، وبينها توجيه ضربة نووية.

والطائرتان مجهزتان بأحدث أنظمة الملاحة والدفاع، مثل نظام مضاد للصواريخ، وجسم مضاد للانفجارات، وفيهما جناح طبّي.

ويتوقع تسليم الطائرتين الجديدتين في 2027 و2028 وسيكون الفائز في الانتخابات الرئاسية للعام 2024 أول من يصعد على متنهما.

وقال البيان إن الطائرتين العاملتين حالياً ستواصلان العمل حتى هذا التاريخ على الرغم من ارتفاع تكاليف الصيانة والقطع القديمة.