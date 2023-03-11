دوليات

«جونز هوبكنز»: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 676.6 مليون حالة 

منذ 48 دقيقة
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(أ ش أ) – ذكرت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 676 مليونا و609 آلاف و955 حالة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و881 ألفا و955 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 103.8 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها ألمانيا بأكثر من 38.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من 1.1 مليون حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ699 ألفا و276 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و779 حالة.

منذ 48 دقيقة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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