دوليات

سيناتور أميركي يدعو الرئيس الصيني إلى الاعتراف بمسؤوليته عن جائحة كورونا

منذ 3 ساعات
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وجه السيناتور الأمريكي الجمهوري، جوش هاولي، رسالة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دعاه فيها إلى “الاعتراف بمسؤوليته عن جائحة فيروس كورونا”.

وأبلغ هاولي الرئيس الصيني في رسالته باعتماد الكونغرس لمشروع قانون، يطالب برفع السرية عن جميع المعلومات الاستخبارية الحكومية حول أصل فيروس كورونا.

وكتب: “سيصبح مشروع القانون قريبا قانونا يعتمد عليه، ما لم تتمكن من إقناع الرئيس بايدن باستخدام حق النقض (الفيتو)، لقد انتهى الوقت، قل الحقيقة بشأن دورك في جائحة فيروس كورونا”.

ويدعي هاولي أن السفارة الصينية في الولايات المتحدة كتبت إليه تحثه على سحب مشروع القانون الذي يقترح فيه السيناتور أنه النسخة الرئيسية لتسرب فيروس كورونا من مختبر في ووهان ويتهم بكين برفض التعاون مع تحقيق دولي.

وقد نفت السلطات الصينية في أكثر من مناسبة الاتهامات الأمركية، وأكدت أن واشنطن تسعى لتسييس هذه المسألة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن إقحام جهاز المخابرات الأمريكي في الإشكالات العلمية، كمسألة تفشي فيروس كورونا، يعتبر تسيسا متعمدا للقضية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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