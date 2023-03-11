أمنيات

ضبط 120 كيلو حشيش و36 ألف حبة كبتاغون بحوز 6 أشقاء

منذ 3 ساعات
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ذكرت إدارة الإعلام الأمني أن وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، زار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يرافقه وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء منصور العوضي، ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالإنابة الشيخ مبارك سالم العلي، ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس للاطلاع على ضبط 120 كيلو حشيش و36 ألف حبة كبتاغون وكيلو من مادة الشبو وربع كيلو من مادة الهيروين المخدرة، و9 كيلو من بودرة اللاريكا، و15 الف كبسولة حبة لاريكا و50 ألف كبسولة فارغة بحوزة 6 أشقاء يقومون بتصنيع وترويج بودرة وأقراص اللاريكا والشبو.
وأعرب الخالد عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة وجميع قطاعات الدولة المعنية في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب، مشيراً إلى أننا نتعرض إلى حرب شرسة ولن نسمح لهم بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم.

منذ 3 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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