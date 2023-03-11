عضو بالكونغرس الأميركي: 32 ساعة عمل أسبوعياً مفتاح السعادة

أعلن النائب بولاية كاليفورنيا مارك تاكانو أنه تقدم مجدداً إلى الكونغرس بمشروع ‏قانونه الذي يستهدف فرض 32 ساعة عمل في الأسبوع في الولايات المتحدة ‏ليصبح بمثابة قانون عمل فدرالي.‏

وحال إقرار هذا القانون، فإن عدد ساعات العمل الأسبوعية في أميركا سوف ‏ينخفض من 40 ساعة إلى 32 ساعة بشكل رسمي.‏

ويشمل القانون أيضاً مقترحاً بأجر إضافي مقابل أي عمل يتم إنجازه بعد الـ32 ‏ساعة، مما سيشجع الشركات على دفع رواتب إضافية للموظفين العاملين لساعات ‏أطول، كما سيشجع الشركات على توظيف المزيد من الأشخاص.‏

وينطبق مشروع القانون على العاملين في مجالات مثل الترفيه والضيافة والنقل ‏والبناء والتصنيع والبيع بالجملة وتجارة التجزئة.‏

وعن إصراره على مشروع القانون بعد أن قدمه لأول مرة عام 2021، قال تاكانو ‏لـCNBC Make It‏ بأنه يريد تحفيز النقاش من أجل تحقيق الاستفادة لجميع ‏العاملين وحمايتهم وكذلك تعزيز سعادتهم وتحقيق ما وصفه بـ”العدالة الاجتماعية”.‏

تجدر الإشارة إلى أن نحو 3000 عامل في بريطانيا من 61 شركة خضعوا مؤخرًا ‏لتجربة العمل لأربعة أيام في الأسبوع على مدار 6 أشهر، وكانت النتائج إيجابية ‏شملت تحسن الإنتاجية والإيرادات والروح المعنوية وثقافة الفريق، وكذلك تعزيز ‏صحة الموظفين وتحسن حياتهم الشخصية.‏