عضو بالكونغرس الأميركي: 32 ساعة عمل أسبوعياً مفتاح السعادة

أعلن النائب بولاية كاليفورنيا مارك تاكانو أنه تقدم مجدداً إلى الكونغرس بمشروع قانونه الذي يستهدف فرض 32 ساعة عمل في الأسبوع في الولايات المتحدة ليصبح بمثابة قانون عمل فدرالي.
وحال إقرار هذا القانون، فإن عدد ساعات العمل الأسبوعية في أميركا سوف ينخفض من 40 ساعة إلى 32 ساعة بشكل رسمي.
ويشمل القانون أيضاً مقترحاً بأجر إضافي مقابل أي عمل يتم إنجازه بعد الـ32 ساعة، مما سيشجع الشركات على دفع رواتب إضافية للموظفين العاملين لساعات أطول، كما سيشجع الشركات على توظيف المزيد من الأشخاص.
وينطبق مشروع القانون على العاملين في مجالات مثل الترفيه والضيافة والنقل والبناء والتصنيع والبيع بالجملة وتجارة التجزئة.
وعن إصراره على مشروع القانون بعد أن قدمه لأول مرة عام 2021، قال تاكانو لـCNBC Make It بأنه يريد تحفيز النقاش من أجل تحقيق الاستفادة لجميع العاملين وحمايتهم وكذلك تعزيز سعادتهم وتحقيق ما وصفه بـ”العدالة الاجتماعية”.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 3000 عامل في بريطانيا من 61 شركة خضعوا مؤخرًا لتجربة العمل لأربعة أيام في الأسبوع على مدار 6 أشهر، وكانت النتائج إيجابية شملت تحسن الإنتاجية والإيرادات والروح المعنوية وثقافة الفريق، وكذلك تعزيز صحة الموظفين وتحسن حياتهم الشخصية.