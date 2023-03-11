فرنسا تشهد مظاهرات جديدة احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد

(كونا) – تشهد فرنسا اليوم السبت مظاهرات جديدة دعت لها النقابات العمالية احتجاجا على مشروع الحكومة الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليا بشأن تعديل نظام التقاعد.

ودعت النقابات العمالية في فرنسا قواها للمرة سابعة منذ بداية العام للتظاهر ضد مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تعديل نظام التقاعد حيث يشارك المتظاهرون وفقا لذلك في 230 احتجاجا في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي ذلك في وقت مدد فيه عمال النفط إضرابهم منذ يوم الثلاثاء الماضي مما أثر على عمل المصافي والمستودعات النفطية.

كما يضرب 30 في المئة من إجمالي جامعي القمامة في فرنسا حيث لا يمكن حاليا إخراج أي حاوية في تسع مناطق في العاصمة ما أسفر عن تراكم القمامة لتصل إلى حوالي 4500 طن.

وشارك في المظاهرات الاخيرة بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية 1.28 مليون شخص في جميع أنحاء فرنسا منهم 81 ألف متظاهر في العاصمة باريس.