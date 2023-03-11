دوليات

فلسطين تدين إقرار 3 مخططات استيطانية في القدس

منذ 3 ساعات
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(د ب أ) – أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إقرار إسرائيل ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مدينة القدس التي قالت إنها «تتعرض لموجات متتالية من المخططات الاستيطانية وعمليات التطهير العرقي».

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، في بيان صحافي، إن لجنة التخطيط في البلدية الإسرائيلية في القدس صادقت على ثلاثة مخططات بناء استيطانية جديدة بالمدينة بما مجموعه حوالي 700 وحدة استيطانية. 

وذكر البيان أن هذا المشروع يعد الخامس منذ مطلع العام الجاري وتنصيب حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتانياهو «التي فتحت الباب على مصراعيه للمشاريع الاستيطانية».

كما أدان البيان مصادقة اللجنة المحلية للتخطيط والبناء الاستيطاني الإسرائيلي في القدس على خطة لتوسيع مستوطنة «نوف تسيون» في جبل المكبر جنوب المدينة.

وبحسب البيان، من المتوقع أن تربط الخطة الحالية التي تضم  100 شقة و275 غرفة فندقية استيطانية، مستوطنة «نوف تسيون» مع حي قصر الحاكم.

وأشار إلى أنه «في الوقت الذي بتهدد الفلسطينيين خطر مصادرة منازلهم أو هدمها بحجج مختلفة أوعز وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية خلال شهر رمضان».

وأفاد البيان بأنه يلاحق خطر الهدم والتهجير الجماعي الوشيك ما يزيد عن 150 عائلة فلسطينية تعيش في البلدة القديمة في القدس والأحياء المحيطة بها، قبل حلول شهر رمضان.

ومن المقرر أن تعقد محاكم إسرائيلية خلال الشهر الجاري، جلسات استماع يحتمل أن تكون حاسمة بشأن قضايا الإخلاء والتهجير، ما يعرض أكثر من 80 فلسطينياً لخطر التهجير القسري، بحسب البيان.

منذ 3 ساعات
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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