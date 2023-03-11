«فوربس»: السعودية من بين أسرع الدول تحوُّلاً في العالم.. اقتصادياً

تحدثت مجلة فوربس في تقرير لها عن ثمار جهود الابتكارات في السعودية، حيث طوّرت المملكة، بدعم من شركات الاتصالات والشركات الصناعية الكبرى، البيئة المناسبة للابتكار في البلاد، والآن بدأت تحصد ثمار جهودها.

وأضافت أنها أصبحت من بين أسرع الدول تحولاً في العالم على صعيد تنوع الاقتصاد وإضافة قطاعات جديدة.

وذكر تقرير فوربس، الزيادة الكبيرة في براءات الاختراع حصدتها شركة أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة في المملكة، للدلالة على تطور الابتكار في البلاد.

فأرامكو حصلت على نحو 100 براءة اختراع من أميركا فقط على مدى 77 عاماً وحتى عام 2010، إلا أنه خلال سنة 2021، مُنحت الشركة 864 براءة، وفي عام 2022، زادت براءات اختراعات أرامكو إلى 963 اختراعا.

ويتابع تقرير فوربس أن السعودية صعدت 15 مرتبة ضمن قائمة تصنيف مؤشر الابتكار العالمي للعام 2022 والصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وإضافة إلى ذلك، حلت السعودية في المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث التنافسية الرقمية، وفقًا للمركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

ووفق فوربس، فإن خلال سنة 2023، هناك 5 من أصل أكثر 10 شركات ناشئة حصولا على التمويل مقرها السعودية، مقارنة بشركتين فحسب عام 2020 وشركة واحدة فقط خلال العام 2017.

وتشكل الاستدامة جزءا من خطة التطوير والابتكار السعودية، فحسب فوربس، التزمت المملكة العربية السعودية بالحصول على 50 في المئة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030.