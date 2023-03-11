قتلى وجرحى في انفجار بشمال أفغانستان

(رويترز) – أعلنت الشرطة الأفغانية اليوم السبت، أن 4 أشخاص قتلوا و16 آخرين جرحواً في انفجار في عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد، بعد يومين من انفجار أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، وأسفر عن مقتل حاكم الإقليم.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ محمد آصف وزيري، «وقع انفجار في المنطقة الثانية للشرطة في بلخ»، وأكد حصيلة الضحايا مضيفاً، أن من بين المصابين 3 أطفال.

وقال الصحفي المقيم في بلخ محمد فاردين نوروزي، إنه وعدة صحفيين آخرين أصيبوا في الانفجار، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

وبحسب موقع «كابول 24»، فإن الانفجار خلف على الأقل 7 قتلى، مشيراً إلى أن هذه التقارير لم يتم تأكيدها بعد بشكل رسمي.

ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.

وكانت سلطات طالبان تحقق بالفعل في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الإقليم واثنين آخرين في مكتبه يوم الخميس.

وسيتولى حاكم إقليم قندهار بجنوب أفغانستان إدارة بلخ مؤقتاً، وفقاً لما قاله المتحدث باسمه. وأضاف أن هذا سيكون لحين اختيار زعيم طالبان هيبة الله أخونزاده حاكماً جديداً لبلخ، وهو مركز مهم للتجارة مع آسيا الوسطى.