دوليات

وزير الخارجية الإماراتي: عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة لاستقرار المنطقة 

منذ 3 ساعات
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قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، السبت، على “تويتر”، إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة “للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار”.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

وجاء التوصل لهذا الاتفاق -كما ذكرت “واس”- عقب مباحثات جرت في الصين مع الرئيس شي جين بينغ. وأضافت الوكالة السعودية أن المباحثات جاءت رغبة من طهران والرياض في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية.

ونقلت “واس” عن بيان سعودي صيني إيراني أن وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان لترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات، وأشارت إلى أن السعودية وإيران اتفقتا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، كما اتفقتا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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