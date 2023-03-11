338 مليون دينار.. الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في 11 شهراً

كشفت أرقام رسمية صادرة عن الجهات الحكومية تراجعاً كبيراً في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية المدرجة في ميزانية الجهات المختلفة، إذ بلغ إجمالي المنصرف على تلك المشاريع، بالرغم من مرور ما يزيد على 11 شهراً على بداية السنة المالية الحالية 2022 ــ 2023، نحو 338 مليون دينار فقط من إجمالي 1.3 مليار دينار تم تخصيصها لتلك المشاريع، بنسبة إنفاق %26 فقط، وهي الأدنى منذ 13 عاماً، وفقاً لـ«القبس».

وشملت خطة المشاريع التنموية للسنة المالية الحالية نحو 128 مشروعاً، أغلبها في مرحلة التنفيذ 59 مشروعاً، بينما هناك 53 مشروعاً لا تزال في مرحلة التحضير، و6 مشاريع لم يتم البدء فيها بعد، في حين ان إجمالي المشاريع في مرحلة التسليم بلغ 10 فقط.

