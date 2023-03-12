اقتصاد

أرباح أرامكو السعودية تنمو بـ 46.4% إلى 604 مليارات ريال في 2022

منذ ساعة واحدة
0 2 دقيقة واحدة

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد، عن نتائجها المالية للعام 2022، والتي شهدت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 46.4% في 2022 إلى 604 مليارات ريال أي ما يعادل 161 مليار دولار، مقابل 412 مليار ريال في 2021، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 55%.

وارتفعت التدفقات النقدية الحرة إلى 557 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 148.5 مليار دولار.

كما ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 18% على أساس سنوي، مع مواصلة العمل في قطاعات متعددة لتوفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وأكثر استدامة.

وتعكس هذه الزيادة في الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير.

وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة  73.2 مليار ريال سعودي أي ماع يعادل 19.5 مليار دولار عن الربع الرابع 2022، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022. 

كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20% من رأس المال إلى 90 مليار ريال.

منذ ساعة واحدة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

اتفاقية لزيادة عدد الرحلات الجوية بين الكويت والسودان 

أكتوبر 30, 2022

«الإحصاء»: ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 4.15% في أغسطس

سبتمبر 28, 2022

«بلومبيرغ»: اقتصاد السعودية نقطة مضيئة وسط آفاق متشائمة تسود العالم

نوفمبر 5, 2022

«معرض الكويت الدولي»: أكثر من 140 شركة محلية ودولية تشارك بمعرض «الغذاء والأواني الرمضاني»

منذ 3 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى