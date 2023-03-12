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إيران: القبض على أكثر من 100 شخص في قضية «تسمم الفتيات»

منذ 4 ساعات
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نقل تلفزيون «العالم» الرسمي الإيراني، عن وزارة الداخلية، مساء السبت، أن السلطات ألقت القبض على أكثر من 100 شخص في قضية تسمم فتيات المدارس.

وتعتبر السلطات الإيرانية، ظاهرة تسمم فتيات المدارس في عدة مدن إيرانية، «مؤامرة جديدة» من جانب «العدو»، فيما اتهم نشطاء إيرانيون «غرفة فكر» التابعة للنظام بالتورط في تلك الهجمات الكيماوية التي تستهدف الفتيات.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إنه «من الضروري متابعة هذه الظاهرة وإعلام الشعب بنتائجها في الوقت المناسب»، واصفاً ذلك بـ«المؤامرة الجديدة من جانب العدو، وجريمة ضد الإنسانية»، مطالباً في الوقت ذاته وزارتي الداخلية والاستخبارات بـ«إفشال المؤامرة».

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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