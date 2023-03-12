الحكومة المصرية تطرح شركتي «وطنية» و«صافي» في البورصة

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم الأحد، ‏لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، ‏وذلك بحضور كل من طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهالة السعيد، ‏وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، ومحمود عصمت، ‏وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأيمن سليمان، ‏المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.‏

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرص الحكومة على متابعة ‏الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات، الذي سبق الإعلان عنه، والذي يأتي ‏ضمن تنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم فى زيادة معدلات ‏الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي، وتوسيع ‏قاعدة الملكية، وفقاً لـ «CNBC عربية».

وصرح نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد ‏استعراض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، والتي ستتم عن طريق الطرح العام ‏للشركات المُعلن عنها من قبل، عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر ‏استراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من ‏خلال مستثمر استراتيجي، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، ‏التي من شأنها زيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وزيادة رأس المال الأجنبي.‏

‏وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع التوافق على أن تبدأ إجراءات ‏طرح شركتي «وطنية» و»صافي» من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء القادم، ‏والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، وتهدف ‏عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص ‏المحلي أو الاجنبي بعد اتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها ‏صندوق مصر السيادي.‏

كما لفت سعد إلى أنه تم التوافق أيضاً، من خلال اللجنة المعنية بمتابعة برنامج ‏الطروحات، على طرح أربع شركات كبرى أخرى من خلال بنوك استثمار ‏دولية.‏