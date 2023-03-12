«المركزي»: انكشاف البنوك الكويتية على «سيلكون فالي».. «ضئيل جداً للغاية»

• باسل الهارون: استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي

• منظومة رقابية متكاملة لتحصين القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار المالي

(كونا) – أكد بنك الكويت المركزي أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك «سيلكون فالي» على اثر اغلاق السلطات الأميركية للبنك «ضئيل جداً للغاية»، فيما أكد محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ماتمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة.

وقال المحافظ إنه في ضوء الأخبار المتداولة عن إغلاق السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية بنك «سيلكون فالي» يؤكد «المركزي» ومن خلال تواصله المباشر مع البنوك الكويتية أن انكشاف البنوك الكويتية على بنك سيلكون فالي «ضئيل جداً للغاية».

وبين المحافظ أن «المركزي» لديه منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحصين القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار المالي وفي إطار هذه المنظومة فإن هناك حزمة متكاملة من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة إلى البنوك للمحافظة على سلامة أوضاعها المالية وتعزيز كافة مؤشرات السلامة المالية لديها وبصفة خاصة ما يتعلق بالمعايير الأساسية.

واضاف المحافظ ان من بين هذه المعايير معيار كفاية رأس المال ومعايير السيولة والمعايير المتعلقة بجودة الأصول والربحية بالإضافة إلى التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة في إطار تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي والخارجي وما يتعلق أيضا بترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية للبنوك للحد من المخاطر الائتمانية وأن قراراتها قد اتخذت بناء على دراسات وافية تمت لدى النظر في طلبات الاقتراض والتمويل.

واكد المحافظ على سلامة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي وأن بنك الكويت المركزي يمارس وظائفه وإجراءاته الرقابية على البنوك من خلال الرقابة المكتبية والتي تتم في ضوء نظام إحصائي يوفر المتطلبات الرقابية ويسنده في ذلك وظائف رقابية من خلال التفتيش الميداني على البنوك بما يضمن استقرار وحدات هذا القطاع.