بريطانيا تسعى لتمويل من الشرق الأوسط للاستحواذ على «سيليكون فالي»

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أن الحكومة البريطانية تسعى لتمويل من الشرق الأوسط للاستحواذ على بنك «سيليكون فالي» المنهار.

وتواصل حكومة المملكة المتحدة مساعيها في عملية الاستحواذ على الذراع البريطانية لبنك سيليكون فالي لمنع انتشار الضرر عبر قطاع التكنولوجيا، حيث أبدى مشترٍ من الشرق الأوسط اهتمامه بالفعل، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.

وأثار انهيار «SVB» المناقشات حول الأزمة في «داونينغ ستريت» خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث ضغط المسؤولون التنفيذيون في شركات التكنولوجيا البريطانية على الحكومة للتخفيف من الأضرار التي قد تحدث إذا فقدوا الوصول إلى حساباتهم في البنك يوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الأحد إن الحكومة تعمل على إيجاد حل للحد من الضرر المحتمل على الشركات نتيجة انهيار بنك “سيليكون فالي” وفرعه في بريطانيا.

وقال سوناك للصحفيين المسافرين معه إلى الولايات المتحدة، إنه يتفهم قلق ومخاوف عملاء البنك، وأضاف أنه والحكومة يعملان على التأكد من قدرتنا على العمل لإيجاد حل يؤمن السيولة التشغيلية للأفراد واحتياجات التدفق النقدي.

وكان لدى «SVB» في المملكة المتحدة ما يقرب من 7 مليارات جنيه إسترليني من الودائع عندما اعتبر بنك إنجلترا أنها معسرة يوم الجمعة، في إشارة إلى مدى سرعة نمو الوحدة البريطانية المنشأة مؤخراً للمقرض الأميركي الذي يركز على شركات التكنولوجيا.