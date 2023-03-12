بريطانيا: مخاطر حقيقية على قطاع التكنولوجيا بعد إفلاس «سيليكون فالي»

(كونا) – حذر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت اليوم الاحد من ان ثمة مخاطر حقيقية على قطاع التكنولوجيا البريطاني بعد افلاس بنك سيليكون فالي الامريكي الذي يمول عدد كبير من الشركات المتخصصة حول العالم.

وقال هنت في بيان صحفي ان الحكومة البريطانية تسعى جاهدة لمنع انهيار شركات محلية ناشئة لديها مستقبل واعد مؤكدا انه يعمل حاليا على خطة عاجلة لحل مشكلة السيولة المالية للشركات المتضررة.

واضاف أنه تلقى تطمينات من محافظ بنك انجلترا المركزي اندرو بايلي مؤكدا ان افلاس البنك الامريكي لا ينطوي على مخاطر تهدد النظام المالي العام بسبب عملياته المصرفية المحدودة في المملكة المتحدة.

وكانت السلطات الامريكية قد اعلنت اول من امس الجمعة إفلاس واغلاق (بنك سيليكون فالي) الذي ينشط في قطاع التكنولوجيا بعد ان وجد نفسه في عسر مالي الامر الذي ادى إلى انتشار موجة ذعر في سوق المال الامريكية “وول ستريت” ولا سيما بين البنوك الاكثر تخصصا.