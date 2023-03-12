بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 44.9 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 44.9 نقطة ليبلغ مستوى 7238.46 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.62 في المئة.

وتم تداول 120.3 مليون سهم عبر 7313 صفقة نقدية بقيمة 33.7 مليون دينار «نحو 102.11 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7.2 نقطة ليبلغ مستوى 5493.77 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 في المئة من خلال تداول 44.9 مليون سهم عبر 2553 صفقة نقدية بقيمة 5.19 مليون دينار «نحو 15.7 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الأول 58.8 نقطة ليبلغ مستوى 8079.32 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.72 في المئة من خلال تداول 75.3 مليون سهم عبر 4760 صفقة بقيمة 28.5 مليون دينار «نحو 86.3 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 42.05 نقطة ليبلغ مستوى 5615.73 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.74 في المئة من خلال تداول 38.18 مليون سهم عبر 2115 صفقة نقدية بقيمة 4.7 مليون دينار «نحو 14.2 مليون دولار».

وكانت شركات «سينما» و«سنام» و«الإماراتية» و«بترولية» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«زين» و«أجيليتي» و«أعيان» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «بيان» و«مدار» و«يونيكاب» و«المنار» الأكثر انخفاضاً.