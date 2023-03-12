جنان بوشهري: مواجهة تهديدات الفضاء الإلكتروني دون المساس بحرية التعبير

(كونا) – أكدت عضو الشعبة البرلمانية الكويتية د. جنان بوشهري أن هناك خطاً رفيعاً بين حماية الأفراد من تهديدات الجرائم الإلكترونية وعدم المساس بحقهم في حرية التعبير، مضيفة أن مواجهة تهديدات الفضاء الإلكتروني وانعكاسها على الأمن الوطني ينبغي ألا تكون على حساب حرية الرأي أو تكميم الأفواه.

جاء ذلك في مداخلة للدكتورة بوشهري الأحد، في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين في مؤتمر الاتحاد الدولي البرلماني الـ146 في البحرين، لمناقشة مشروع قرار بشأن مكافحة الهجمات والجرائم الإلكترونية ومخاطرها الجديدة على الأمن العالمي.

وأكدت على ضرورة مراعاة مشروع المواءمة بين الديمقراطية والتقنيات الحديثة، معربة عن الشكر لكل الجهود المبذولة في صياغة المشروع والتي أكدت أنه يتعلق بالجوانب التقنية.

وطالبت باعتبار التدخلات الإلكترونية في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو غيرهما من ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة، لاسيما مع ازدياد الحديث عن هجمات تتعرض لها الأنظمة الانتخابية في بعض الدول.

وقالت الدكتورة بوشهري ان هذه التحديات التي تواجه الديمقراطية حول العالم يجب أن تؤخذ بشكل جدي مؤكدة على ضرورة تبني تشريعات دولية لمواجهتها.

يذكر ان الشعبة البرلمانية الكويتية تشارك في المؤتمر الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة وكيل الشعبة ثامر الظفيري وعضوية أمين سر الشعبة الدكتور محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد والنائبين خالد الطمار والدكتورة جنان بوشهري.