مايك بنس: التاريخ سيحاسب ترامب على هجوم 6 يناير

(رويترز) – قال مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي السابق، إن «التاريخ سيحاسب (الرئيس الأميركي السابق) دونالد ترامب» على دوره في الهجوم على مبنى الكونغرس في 6 يناير، موجهاً بذلك أحد أشد الانتقادات حتى الآن لترامب.

وكان بنس في مبنى الكونغرس «الكابيتول» عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع الكونغرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

ونظراً لأن نائب الرئيس يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس الشيوخ فقد كان بنس يترأس مهمة التصديق على أصوات المجمّع الانتخابي لاختيار الرئيس ونائبه.

وقال بنس للصحفيين خلال مناسبة سنوية أقيمت في واشنطن العاصمة «كان الرئيس ترامب مخطئاً».

وأضاف: «لم يكن لي الحق في تغيير النتائج، لقد تسببت كلماته غير المسؤولة في تعرض عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم، وأنا أعلم أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب».