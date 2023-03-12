دوليات

وزير الخارجية الإيراني: توصلنا لاتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة

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(كونا) – أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، أن بلاده توصلت إلى اتفاق لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية الإيرانية «ارنا» عن عبداللهيان قوله توصلنا خلال الأيام الأخيرة إلى اتفاق لتبادل السجناء بين إيران وأمريكا وإذا ما سارت الأمور بشكل جيد من قبل الجانب الأمريكي فسنشهد تبادل السجناء في أقرب وقت ممكن.
وكانت إيران قد أفرجت في أكتوبر من العام الماضي عن المواطن الأمريكي من أصول إيرانية باقر نمازي وإبنه سيامك نمازي بعد اعتقالهما عام 2016 بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.
وطالبت واشنطن أيضا طهران بالافراج عن عماد شرقي ومراد طهباز بعد إدانتهما بقضايا أمنية داخل المحاكم الإيرانية.
في المقابل تطالب طهران باطلاق سراح الرعايا الإيرانيين المعتقلين لدى السلطات الأمريكية بتهمة انتهاك الحظر المفروض على إيران على خلفية برنامجها النووي.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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