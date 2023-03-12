4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. اليوم الأحد

تعقد 4 لجان اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، التحقيق في العقدين بحضور وزير الدفاع السابق الفريق ركن متقاعد خالد الجراح الصباح.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة مشروع قانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2023/2024، والحساب الختامي لبلديـة الكويت عن السنتين الماليتين 2020/2021- 2021/2022.

وتنظر اللجنة في ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لبلدية الكويت الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنتين الماليتين 2020/2021 – 2021/2022.

كما تناقش المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على بلدية الكويت الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنتين الماليتين 2020/2021 – 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية وبلدية الكويت وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وتعقد لجنة شؤون ذوي الإعاقة اجتماعاً لمناقشة تكليف المجلس بمتابعة تنفيذ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة به. (الشكاوى الخاصة بفئة اضطراب طيف التوحد).

ويحضر الاجتماع المختصون من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومجموعة من أولياء الأمور.

وتعقد لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية اجتماعاً لاستكمال مناقشة التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.

وتناقش اللجنة إجمالي الإيراد السنوي لجميع الأراضي الصناعية والحرفية والخدمية، بحضور كل من المختصين من الهيئة العامة للصناعة، والفريق الفني للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة والفريق الفني للرقابة اللاحقة الذي قام بإعداد التقرير الخاص حول مخالفات وشبهات تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.