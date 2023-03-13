«أجيليتي» تستثمر 30 مليون دينار في تطوير مشروع لوجيستي بمصر

(كونا) – أعلنت شركة «أجيليتي» الكويتية للمخازن العمومية دخولها في تطوير مشروع لوجيستي «ينمو» في مصر، باستثمارات أولية تقدر بنحو 30 مليون دينار كويتي (نحو 100 مليون دولار أميركي) مع شركة «حسن علام يوتيليتيز» المصرية.

وقالت «أجيليتي» في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الإثنين، إن المشروع يتضمن مجمعين الأول «ينمو إيست» تبلغ مساحته 270 ألف متر مربع وسيتم افتتاحه في أغسطس المقبل، فيما سيتم إطلاق المجمع اللوجستي الثاني عام 2024.

وأوضحت أنه سيتم تمويل جزء من الاستثمار من قبل الشركاء فيما سيموّل الجزء الآخر على شكل دين.

وتأسست «أجيليتي» عام 1979 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها 350 مليون دينار كويتي (نحو مليار دولار أميركي) وتقدم خدمات وابتكارات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية.