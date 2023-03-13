الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد عقوباته على روسيا مدة 6 أشهر 

(كونا) – قرر الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين تمديد عقوباته على روسيا والمسؤولين عن تقويض سيادة ووحدة اوكرانيا مدة ستة أشهر تمتد حتى ال15 من سبتمبر 2023.

وقال الاتحاد في بيان إنه سيستمر تطبيق العقوبات على 1473 فردا و205 كيانات ردا على العمليات العسكرية الروسية غير المبررة على اوكرانيا.

واضاف ان العقوبات الحالية تنص على فرض قيود السفر وتجميد الاصول وحظر إتاحة الأموال او الموارد الاقتصادية للافراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق تفاصيل حزمة العقوبات العاشرة التي أقرها على روسيا بالتزامن مع مرور عام على غزوها الشامل لأوكرانيا موضحا أنها تستهدف أولئك الذين لعبوا دورا أساسيا في استمرار هذه الحرب الوحشية حيث اتخذنا المزيد من الإجراءات ضد القطاع المصرفي والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المتقدمة.