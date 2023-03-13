البحرين تدشن أول جواز سفر إلكتروني بتكنولوجيا أمنية متطورة

قال وكيل وزارة الداخلية البحريني لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، ، إن إصدار أول جواز إلكتروني سيدخل حيز التنفيذ في الـ20 من الشهر الجاري.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي حول تدشين أول جواز سفر إلكتروني في مملكة البحرين عقد في المنامة، أن الجواز الإلكتروني الجديد طُبقت فيه تقنيات حديثة يستخدم بعضها لأول مرة، مؤكدا أن إصدار جواز السفر الإلكتروني يعد إنجازا مهما يأتي تنفيذا لمبادرات خطة التعافي الاقتصادي.

أوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن تطوير إجراءات الجوازات والإقامة جاء بناء على رؤية الحكومة البحرينية لمواكبة خطة التعافي الاقتصادي، حيث نجحت اللجنة العليا المعنية بدراسة وتنفيذ جواز السفر الإلكتروني في تذليل الصعاب وتنفيذ المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز التسعة أشهر، كما تعتبر هذه الوثيقة من أجمل وأحدث التصاميم المستخدمة في تصميم جوازات السفر، إذ عكس التصميم حضارة وثقافة البحرين العريقة بتراثها.

وأكد الشيخ هشام أن اختيار الشركة المنفذة للمشروع جاء بناء على تاريخها في العمل وخبرتها في مجالها، فجميع مطارات العالم اليوم تستخدم نظام الشريحة في منافذها.

وقال إن رسم تجديد الجواز والتحول للإلكتروني سيكون 12 دينارا ، بينما سيتم احتساب 15 دينارا في المرات القادمة علما بأن صلاحية الجواز ستكون لعشر سنوات لمن يبلغ من العمر 21 عاما فما فوق، بينما تكون صلاحية الجواز 5 سنوات للأطفال.

وبيّن إمكانية استبدال الجواز الذي ستنتهي مدة صلاحيته قبل 6 أشهر من تاريخ الانتهاء ، متوقعا إصدار أكثر من 50 ألف جواز إلكتروني مع نهاية هذا العام، على أن يتم تجديد الجوازات تباعا وفق تواريخ الانتهاء، لتكون المدة المحددة لتغيير الجوازات كافة 5 سنوات من الآن، مبينا أن مدة تجديد الجواز ستكون كما هي دون تغيير والتي تستغرق يومين فقط.