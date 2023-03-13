الجامعة العربية: الاتفاق السعودي الإيراني سيكون له انعكاسات على الوضع في سوريا 

(كونا) – قال متحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين إن الجامعة العربية تعتبر الاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الثنائية بينهما «مهما وسيكون له انعكاساته على الوضع الاقليمي كله بما فيه الوضع في سوريا».

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها المتحدث المستشار جمال رشدي عقب لقاء الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

وأضاف المتحدث أن اللقاء عقد في إطار المشاورات المستمرة بين الجانبين.

وأوضح أن المبعوث الأممي وجه خلال اللقاء استفسارا حول تبعات استئناف العلاقات السعودية الإيرانية على الأوضاع في سوريا مؤكدا أن الجامعة العربية تعتبر هذا الاتفاق «مهما وسيكون له انعكاساته على الوضع الاقليمي كله بما فيه الوضع في سوريا».

وأضاف رشدي أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات الأوضاع في سوريا خاصة بعد التبعات السلبية لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. وبين في هذا الصدد أن المبعوث الأممي أطلع الأمين العام للجامعة على تطورات الأوضاع على الصعيد الانساني والمساعدات الانسانية المقدمة للمتضررين وآثارها المختلفة بالإضافة الى التبعات السياسية لهذا الزلزال.