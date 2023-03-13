«الخطوط الكويتية»: نسير بخطى ثابتة لفتح وجهات جديدة 

(كونا) – قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية علي الدخان إن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو فتح وجهات جديدة ومربحة وتطوير خدمة العملاء بشكل كامل والتي ستحدث تغييرا شاملا في كافة الخدمات للعملاء وفق الخطط الموضوعة والدراسات الدقيقة.

وأضاف الدخان في بيان صحفي اليوم الاثنين عقب زيارة وفد من الهيئة العامة للاستثمار للشركة أنه تمت مناقشة الخطط الاستراتيجية المقبلة للخطوط الكويتية حتى عام 2030 والتي تبدأ بالتحول إلى الربحية في عام 2025 بناء على التطور في خدمة العملاء وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات عبر التوسع في الوجهات الجديدة والمربحة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة معن رزوقي وفق البيان إن (الخطوط الكويتية) تسعى بشكل دؤوب إلى تلبية احتياجات عملائها من خلال وجهات متنوعة ومختلفة مبينا استعدادها إلى إطلاق 20 وجهة خلال موسم 2023.

وأكد رزوقي أن الشركة تضع نصب أعينها تطوير منظومتها بالكامل من خلال ما تطرحه من خدمات ومنتجات جديدة لتوفير سبل الراحة للعملاء وإتاحة الفرصة للعميل بالسفر على متن أسطولها إلى وجهته المفضلة.

وتأسست الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.